Nomination de Cheikh Diba au ministère des Finances: Moustapha Ba parle une "seconde victoire pour la DGID"

C’est une ambiance pleine d’affection, d’estime et de respect mutuel que la passation de service au ministère des Finances s’est tenu ce jeudi 11 avril dans la salle de conférence de l’institution.

Après plus de trois heures d’horloge en passation de service loin des caméras, les ministres sont entrés dans la salle en toute complicité. Moustapha Ba, ministre sortant et ancien patron de son successeur Cheikh Diba n’a pas manqué de louer les atouts et le professionnalisme de ce dernier. Il a indiqué que cette nomination est « une seconde victoire, un succès consécutif pour la DGID ».



Sur et convaincu de la réussite de celui qui était son conseiller technique, le ministre sortant l’invite à maximiser les recettes et à maîtriser la dette. « Je vous confie ce flambeau avec confiance et ferme conviction que vous allez réussir à relever le défi majeur que vous devez et allez relever, c’est la restauration des marges de manoeuvres budgétaires de l’Etat par la maximisation des recettes, la rationalisation des dépenses et une maîtrise de la dette », a souligné M.Ba.



Le ministre sortant Moustapha Ba se dit animé par un sentiment de joie et de fierté ce jeudi car « le ministre Cheikh Diba, est un jeune frère. J’ai eu le privilège de l’accueillir en 2015 à la direction générale du Fonjip où il a été mon conseiller technique. A l’époque déjà, j’avais été impressionné par ce jeune inspecteur des impôts et domaines qui avait accepté de quitter la DGID (Direction générale des impôts et domaines) pour venir servir dans une Direction générale où il sera trois fois moins payé mais qui tenait coûte que coûte approfondir sa formation en finance publique », a révélé M. Ba.



Toujours dans ces témoignages, il est revenu en bref sur le parcours du nouveau ministre qui selon lui était disponible et cherchait une solution au moindre problème.



« A la DGB (Direction générale du budget) il s’est tellement acquitté de sa charge que le ministre des finances de l’époque nous l’a arraché pour en faire son conseiller technique et lui confier le suivi du programme avec le fonds monétaire international. L’un des dossiers les plus importants de ce département. Il avait aussi la casquette de conseiller technique du Directeur général du budget puisqu’il continuait à gérer beaucoup de nos dossiers. C’est plus tard que nous avons pris notre revanche sur le ministre de Fiinance puisque nous avons réussi à le faire revenir à la DGID (Direction générale des impôts et domaines) pour diriger la direction de la programmation budgétaire. C’est pourquoi la nomination de M cheikh Djiba comme ministre des Finances et du Budget après la mienne en septembre 2022 sonne comme une seconde victoire, un succès consécutif pour la DGID».



A l’en croire, « le nouveau ministre des Finances et du Budget est un homme complet, compétent, un homme droit, bon et généreux, bien élevé et toujours prêt à chercher des solutions au moindre problème ».