Nominations en Conseil des ministres : Moustapha Djitté, nouveau Directeur général de l’ARCOP

En marge du Conseil des ministres, le Président de la République a procédé à plusieurs nominations à des postes de responsabilité.
Au titre de la Présidence de la République,
Moustapha Djitté, Magistrat, matricule de solde n°602 388/E, est nommé Directeur général de l’Autorité de Régulation de la Commande publique (ARCOP).
Au titre du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Mababa Diagne, Professeur titulaire, matricule de solde n° 106 014/D, est nommé Recteur de l’Université Amadou Mahtar Mbow, en remplacement du Professeur Ibrahima Cissé, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.
Papa Diop, Professeur d’Informatique, matricule de solde n°720 793/D, est nommé Directeur du Centre des Réseaux et Systèmes d’Information au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, en remplacement de Seydina Moussa Ndiaye.
Chérif Saloum Diatta, Enseignant-Chercheur, matricule de solde n°107 451/H, est nommé Président du Conseil d’Administration de l’Autorité nationale d’Assurance Qualité de l’Enseignement supérieur, en remplacement de Monsieur Amadou Sadio.
Mouhamadou Moustapha Sarr, Enseignant-Chercheur, matricule de solde n°108 837/C, est nommé Directeur de l’Institut supérieur d’Enseignement professionnel de Diamniadio, en remplacement de Madame Mbossé.
Au titre de la Présidence de la République,
Moustapha Djitté, Magistrat, matricule de solde n°602 388/E, est nommé Directeur général de l’Autorité de Régulation de la Commande publique (ARCOP).
Au titre du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Mababa Diagne, Professeur titulaire, matricule de solde n° 106 014/D, est nommé Recteur de l’Université Amadou Mahtar Mbow, en remplacement du Professeur Ibrahima Cissé, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.
Papa Diop, Professeur d’Informatique, matricule de solde n°720 793/D, est nommé Directeur du Centre des Réseaux et Systèmes d’Information au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, en remplacement de Seydina Moussa Ndiaye.
Chérif Saloum Diatta, Enseignant-Chercheur, matricule de solde n°107 451/H, est nommé Président du Conseil d’Administration de l’Autorité nationale d’Assurance Qualité de l’Enseignement supérieur, en remplacement de Monsieur Amadou Sadio.
Mouhamadou Moustapha Sarr, Enseignant-Chercheur, matricule de solde n°108 837/C, est nommé Directeur de l’Institut supérieur d’Enseignement professionnel de Diamniadio, en remplacement de Madame Mbossé.
Autres articles
-
Logement : une indemnité mensuelle de 100. 000 FCFA accordée à tous les agents de l’État fonctionnaires et non fonctionnaires
-
CNRA remplacé : vers un nouveau régulateur pour la presse et les plateformes en ligne
-
Disparition de Seydou Madani Sy, premier archiviste paléographe sénégalais (Dr. Adama Aly Pam, archiviste paléographe)
-
Décès de Seydou Madani Sy : l’hommage du Président Bassirou Diomaye Faye au premier Sénégalais recteur de l’UCAD
-
Décès de Seydou Madani Sy, ancien ministre et premier Sénégalais recteur de l’UCAD