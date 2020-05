Non respect du couvre-feu à Yoff : des jeunes continuent toujours jouer au football dans la plage

À Yoff des jeunes continuent de fréquenter la plage malgré les actions de sensibilisation en cours et l'interdiction de rassemblement dans les lieux publics. Oumar Diène, Président de l’Association Diamalaye Yoff et membre de la fédération « Penthum Ndakarou », trouve préoccupante cette situation vu les dangers que courent ces jeunes.



« Nous au niveau de Diamlaye Yoff, notre focus est dans la protection des enfants de 0 à 24 ans. Nous constatons malgré cette situation très complexe que nous impose cette pandémie du Covid-19, il y a toujours des enfants au niveau de la plage de Yoff en train de jouer au football. Cela nous préoccupe, parce que nous sommes conscients du danger que courent ces enfants-là. C’est vrai qu’il y a des jeunes qui ont cessé de fréquenter la plage, par contre d’autres non. On est dans une période de couvre-feu, je suis désolé, mais parfois jusqu’à 21h voir 22h tu vois les gens circuler, aller et venir », dénonce Oumar Diène.



Mieux ajoute t-il : « Entant que responsable morale au niveau de Diamlaye Yoff, et de Penthum Ndakaru, cela nous préoccupe. C’est pour nous l’occasion de saisir toutes les opportunités qui se présentent à nous pour renouveler le message de sensibilisation, de conscientisation des couches de la communauté, et particulièrement des jeunes pour les inviter à s’inscrire dans une dynamique de respect de consignes édictées par l’Etat ».