Note du FMI sur l'économie sénégalaise : Madiambal Diagne parle de "constats implacables"

La note de la délégation du FMI sur l'économie sénégalaise, dressant un tableau très sombre du pays, a fait réagir. Au premier rang des réactions, l'on peut citer celle de Madiambal Diagne. Le président du Groupe Avenir communication a réagi à travers un poste sur son compte X. Monsieur Diagne dans sa réaction parle d'un "constat implacable" après lecture de la note du FMI. "On l'a dit et répété, que l'économie du Sénégal est en train d'aller à vau l'eau et que les ratios se dégradent d'un mois à l'autre. Mais les autorités de l'Etat ne voudraient pas entendre raison. Lisez le communiqué du FMI après sa mission au Sénégal. Les constats sont implacables", a informé Madiambal Diagne.