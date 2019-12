"Notre projet avec le Président Macky Sall est de rester au pouvoir jusqu'en 2035", selon Mame Mbaye Niang

Rester au pouvoir jusqu'en 2035, c'est ce que cherchent à obtenir des Sénégalais, Macky Sall et ses collaborateurs. "Ce qu'on a en commun avec le Président Macky Sall, c'est un projet qui va jusqu'en 2035. Ce qui nous intéresse, c'est d'être sur place jusqu'en 2035, afin de réaliser notre projet", a déclaré le chef de cabinet du chef de l'Etat.

​

Sur la question du 3e mandat, qui fait polémique sur la scène politique, chacun est libre, dans les rangs de l'Alliance pour la République (Apr) de s'exprimer sur la possibilité ou non du Président Macky Sall de briguer un troisième mandat, selon Mame Mbaye Niang qui était l'invité de l'émission Grand Jury de la Rfm.



Interpellé sur la question par le journaliste Babacar Fall de la sorte: "Macky Sall qui vous intime, vous ses collaborateurs de ne plus vous prononcer sur le 3e mandat...", l'ancien ministre de la Jeunesse enchaine : "Je vous rectifie d'abord. Le Président Macky Sall n'a imposé à personne de dire ce qu'il pense ou de parler du troisième mandat. (...) On ne nous impose absolument rien du tout. Pourquoi on veut perdre du temps sur un débat qu'on peut poser ultérieurement ?".



Selon Mame Mbaye Niang, le Président Macky Sall doit s'atteler à tenir ses promesses à l'endroit des Sénégalais. Parce qu'après avoir réalisé le PSE 1, il vient de lancer le PSE 2 et qu'il va avoir besoin de ce bilan pour les échéances à venir.