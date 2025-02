"Nous disposerons du corps dans les 72 heures", Lamine Kane, oncle de l'étudiant mort à l'UGB

La famille Diagne traverse une épreuve déchirante. La disparition de Matar Diagne, un étudiant en Master à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, a plongé ses proches dans un deuil immense. L’étudiant, originaire de Pikine Ganaw Rail, est décédé dans des circonstances obscures, et sa famille vit aujourd'hui dans une profonde incertitude, en attendant des réponses.



Lamine Kane, l’un des oncles de Matar Diagne, a partagé la douleur de la famille, précisant que le corps du défunt est encore à Saint-Louis, en attendant les résultats de l’enquête en cours. "Nous disposerons du corps dans les prochaines 72 heures, c’est ce qu’on nous a dit", a déclaré Lamine Kane au bout du fil. La famille, qui espère pouvoir rendre hommage à leur fils et neveu dans les meilleurs délais, reste néanmoins plongée dans une attente pesante, marquée par la douleur et l'incertitude.



Pour les membres de la famille qui se sont rendus à Saint-Louis pour tenter d’obtenir des informations, le retour s’est fait avec peu de réponses concrètes. La famille Diagne de Pikine traverse ce moment difficile dans la prière et le silence. "L’heure est au recueillement et à la prière", a ajouté Lamine Kane, soulignant que malgré la douleur, la famille se soutient dans cette épreuve.



La tragédie de la mort de Matar Diagne résonne profondément au sein de sa communauté estudiantine. Ses camarades et enseignants de l’Université Gaston Berger, attendent avec impatience des éclaircissements sur ce qui s’est réellement passé. De l'avis, de Youssou Kamité, membre de l'association Wasanar, la mort de Matar Diagne reste "une tragédie voire un "cataclysme".



La famille Diagne, aux côtés de Lamine Kane, attend désormais avec patience la restitution du corps de Matar. Et elle espère que la lumière sera rapidement faite sur les circonstances de sa disparition.