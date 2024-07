Nouveau plan de circulation à Dakar : interdiction des "charrettes" dans le département à partir de ce lundi

Le Préfet du département de Dakar annonce la mise en œuvre d'un nouveau plan de circulation à compter du lundi 29 juillet 2024, en raison de la mise en service imminente du Bus Rapid Transit (BRT). Un plan qui, selon l'autorité préfectorale, vise à améliorer la fluidité du trafic dans la zone d'influence du corridor du BRT et entraînera plusieurs changements significatifs dans les habitudes de circulation



À partir de cette date, de nombreuses rues deviendront à sens unique. Les voies concernées comprennent : la Rue Escarfait, la Rue Diaraf Mamadou Assane PAYE (place 65), l'Avenue Petersen, la Rue du Liban, la Rue Félix Eboué, la Rue Place 127, l'Avenue Pr Macky SALL (anciennement Faidherbe, entre Petersen et le poste Médina), la Rue Abdou Cogna DIOP CO-39, Limamoulaye (ME-37), la Rue FA-22 (entre Canal IV et Rue FA-07), la Rue Kaolack (PE-23), l'Avenue Birago DIOP (PE-27), la Rue SC-01, la Rue SC-105 et la Rue GY-332.



Le communiqué fait remarquer que pour garantir la sécurité des piétons et des usagers de la route, le stationnement est désormais interdit en dehors des zones désignées, sur les voies de circulation, les trottoirs et la piste cyclable.



De plus, la circulation des véhicules ou ensembles de véhicules de plus de 3,5 tonnes affectés aux transports routiers de marchandises sera interdite de 06h00 à 21h00 sur tout le corridor et la zone d'influence du BRT. Les modes de transport à traction animale, tels que les charrettes, ainsi que les pousse-pousse seront également prohibés sur l'ensemble du corridor et de la zone d'influence du BRT.



Les populations et les usagers de la route sont appelés à respecter scrupuleusement la nouvelle signalisation lumineuse, les panneaux d'indications et les marquages au sol pour faciliter l'adaptation au nouveau plan de circulation.



Pour assurer la mise en œuvre efficace de ces nouvelles mesures, le Commissariat central de Dakar, la Compagnie de sécurité du BRT, le CETUD et les services compétents seront chargés de veiller au respect et à l'application de ce plan de circulation.