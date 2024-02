Nouveau scandale en France: une sextape impliquant un parlementaire “influent” secoue le Sénat

Tout commence en octobre. Un médecin se plaint du comportement de l’une de ses assistantes, qui se dit “intouchable” et protégée par une vidéo qu’elle a tournée. On la voit avec un sénateur influent, dans son bureau, “le pantalon sur les chaussettes”. Les images, qui ne laissent aucune place au doute, sont transmises au médecin et circulent jusqu’au président du Sénat, Gérard Larcher.





En janvier, le médecin en question, pourtant reconnu pour la qualité de son travail, est licencié. Les arguments avancés interrogent: on lui reproche des prestations extérieures rémunérées ou encore des parts dans une société civile immobilière familiale. La vidéo compromettante n’est jamais mentionnée. Ni même le fait que c’est ce même médecin qui a prescrit un arrêt de travail à... Joël Guerriau. Pour rappel, Sandrine Josso accuse ce dernier de l’avoir droguée en vue de l’agresser sexuellement le 14 novembre dernier à Paris. Cet arrêt de travail aurait empêché Gérard Larcher de le sanctionner, ce qu’il l’aurait mis dans une colère noire.