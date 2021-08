Nouvel an musulman : le khalife général des Tidianes va délivrer "un important message"

À l'occasion du Nouvel an musulman, le Khalife Général de la famille Tidianes de Tivaouane, Serigne Babacar Sy Mansour, va délivrer "un important message à l'adresse de la Ummah et de la nation, le mercredi 18 août 2021, à 21 heures", informe une note de la Cellule Zawiya Tijaniyya.



Ce message sera diffusé sur les chaînes Asfiyahi TV et Malikiya TV et sur l'ensemble de leurs réseaux synchronises, précise ladite note.