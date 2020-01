Nouvelle épidémie en Chine: le Sénégal rassure et prend ses précautions

La nouvelle épidémie, partie de la ville de Wuhan, dans le centre de la Chine, et qui est en train de se répartir dans le monde, inquiète. Le Sénégal, pays où plusieurs ressortissants chinois se sont installés, prend les devants. Même si aucun cas n’a été décelé pour le moment, des précautions ont été prises, ont annoncé les services du ministère de la Santé.



« Devant tous les cas de maladie où il y a des signes respiratoires survenus de manières brutales, c’est-à-dire, une personne qui a des problèmes au niveau pulmonaires, qui a des difficultés respiratoires que ça soit dans un contexte où il y a fièvre ou il n'y a pas fièvre. Si c’est survenu de manière brutale, il faut que la personne se présente au niveau de la structure sanitaire la plus proche », a déclaré le Directeur de la Prévention au ministère de la Santé.



Mamadou Ndiaye de poursuivre : « Dès qu’elle arrive au niveau de la structure sanitaire, des agents de santé sont orientés et informés dans ce sens pour pouvoir prendre des mesures qu’il faut pour éviter une contamination des personnes de l’entourage ».



À l’en croire des prélèvements seront ensuite faits et ils seront acheminés au niveau des laboratoires en question qui « vont confirmer ou infirmer. S’il y a ce cas on peut pendre les mesures qu’il faut », a-t-il rassuré sur la Rfm.



Le dernier bilan officiel de ce mystérieux virus, considéré aujourd’hui comme un cousin du fameux SRAS – syndrome respiratoire aigu sévère – fait état de 400 cas identifiés en Chine continentale. Des cas avérés ou suspects ont été signalés au Japon, à Singapour, en Corée du Sud, en Thaïlande et récemment aux Etats-Unis.