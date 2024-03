Nouvelle révélation sur l’agression de Maimouna Ndour Faye : le malfaiteur a emporté 2 millions et une montre en or

Alors que la population polémique sur le mobile de l’agression d’autres même se sont autorisés à indexer des partisans de certains partis politiques, le journal Les Echos est revenu en détail sur cette affaire dans sa parution du jour.



Selon le journal, la directrice générale de 7 TV a été attaquée par un homme à capuche blanche vers 3 h 18 mn du matin alors qu’elle était au téléphone avec le ministre Abdoulaye Saydou Sow. En sortant de sa voiture pour regagner son domicile, l’assaillant la plaque à trois reprises, lui arrache son sac à main de marque Dior contenant une somme de 2 millions FCFA avant de disparaître en direction de la colline.



En plus des 2 millions, rapporte la même source, le sac contenait également des bijoux de valeurs, une montre en or et une boucle d’oreille. L’agresseur les a emportés en laissant le sac dans un endroit pas loin du lieu de l’agression avec les pièces d’identité de la journaliste.



À noter que les habitants de la Cité où réside la journaliste déplorent l'insécurité qui gagne du terrain dans ce quartier. À en croire leur déclaration, c’est le « 7e cas dans le mois ».