Nouvelles réformes anti-corruption : l'Ofnac vulgarise les lois sur la déclaration de patrimoine

L'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) a organisé, mercredi 30 octobre, un atelier visant à partager et vulgariser les lois N°2024-06 et N°2024-07, promulguées en février 2024, qui modifient respectivement la loi créant l'Ofnac et celle réglementant la déclaration de patrimoine. Serigne Bassirou Guèye, président de l'Ofnac, a déclaré que "ces lois visent à renforcer les pouvoirs de l'institution pour améliorer le cadre juridique encadrant la déclaration de patrimoine, constituant ainsi des piliers du nouveau système national d'intégrité."



Selon Sud Quotidien, ces réformes, bien que significatives, ne suffisent pas seules à garantir une lutte efficace contre la criminalité financière. Pour le président de l'Ofnac, "l'efficacité de cette lutte nécessite une coopération accrue et une compréhension partagée des lois et défis par tous les acteurs impliqués. Il rappelle que ces rencontres périodiques, initiées depuis la réforme de 2014, permettent de communiquer sur la portée de la déclaration de patrimoine dans les ministères."



Cette rencontre a pour objectif de favoriser l'appropriation des nouvelles lois par les acteurs clés et les populations. Moustapha Ka, conseiller technique à la présidence de la République, a souligné l'importance de la vulgarisation des textes comme première mesure de prévention. Il a insisté " sur la transparence dans tous les secteurs administratifs afin de faire du Sénégal un modèle de bonne gouvernance."