Noyade d’un élève lors d’une sortie scolaire au Lac Rose : les trois (3) professeurs surveillants libérés

Un élève de 12 ans de l’école Dicory Sèye a trouvé la mort par noyade lors d'une sortie scolaire dans un hôtel du lac Rose au mois d’août. Ce qui devait être une journée festive pour ses camarades de classe s'est transformé en drame. Le jour des faits, neuf (9) enseignants encadraient 54 élèves répartis en deux groupes, sous la supervision des piscinistes G. Faye et A. Diop.



Attraits à la barre jeudi dernier ils sont revenus sur le film du drame. Selon le récit présenté devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, la baignade s'était déroulée sans incident jusqu'à ce que l'accident tragique survienne. Alors que les enfants sortaient de la piscine pour se restaurer, le pisciniste A. Diop a rapporté avoir entendu un bruit avant de retrouver l'élève inconscient dans l'eau. Malgré ses efforts pour le secourir, le garçon était déjà décédé, rapporte Enquête.



Suite au drame, les piscinistes, le surveillant de l’école Dicory Sèye et deux enseignants, P. M. M. Ndiaye et A. Guèye, ont été poursuivis pour homicide involontaire. Au cours du procès, chacun des prévenus a présenté sa version des faits, niant toute responsabilité. G. Faye, responsable des filles, a souligné qu'il gérait un groupe de plus de 100 élèves avec Alassane Diop. Ce dernier a affirmé que l'accident s'était produit en dehors des heures de baignade, alors qu'il nettoyait la piscine.



Les enseignants, de leur côté, ont reconnu qu'il y avait eu un moment d’inattention. P. M. M. Ndiaye a expliqué que l’élève avait quitté son groupe après le repas sans que personne ne s'en aperçoive. L’enseignant A. Guèye, qui accompagnait bénévolement les élèves, a évoqué un manque de vigilance collective.



Malgré les explications des prévenus, la représentante du ministère public a insisté sur le manque de responsabilité des encadrants, rappelant que la surveillance des élèves était leur devoir principal.



Après délibération, le tribunal a relaxé les piscinistes G. Faye et A. Diop. En revanche, P. M. M. Ndiaye, A. Guèye, et le surveillant de l’école Dicory Sèye ont été reconnus coupables « d'homicide involontaire », bien que dispensés de peine, informe le journal Enquête.