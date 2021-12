OACI/Sénégal : Convergence de vues sur le développement de l’aviation civile en Afrique et la relance du secteur impacté par le Covid

Face à la presse à la fin de l’audience, Monsieur Alioune SARR, Ministre du Tourisme et des Transports Aériens du Sénégal, a dans ses propos affirmé l’ambition du gouvernement de faire de notre pays un hub aérien et les perspectives de partenariat à développer avec l’OACI notamment dans le domaine de la formation technique, la définition des normes, la sureté et la sécurité. Il est également revenu sur la nécessité de préserver nos instruments tels que l’ASECNA, l’accès de tous aux différentes technologies ainsi que la perspective de la mise en place d’un ciel unique africain.



Monsieur Juan Carlos Salazar a pour sa part, magnifié l’excellence des relations entre le Sénégal et l’OACI tout en adressant ses remerciements au Gouvernement et à Son Excellence le Président de la République, Macky SALL, pour l’accueil et le soutien au Bureau régional WACAF de l’OACI, et la construction de la Maison des Nations Unies devant abriter les nouveaux locaux du Bureau régional. Il s’est également félicité des investissements consentis par le Sénégal dans le développement des infrastructures et équipements de l’aviation à travers notamment le Programme de reconstruction des aéroports du Sénégal et le développement de la compagnie nationale (Air Sénégal).



Il a également encouragé le Sénégal et les Etats de la région Afrique occidentale et centrale à poursuivre l’amélioration de leurs systèmes de supervision de la sécurité et de la sûreté, à poursuivre la mise en œuvre des recommandations du Conseil de l’OACI sur la COVID-19 et de la Conférence de haut niveau de l’OACI sur la COVID-19 et enfin à ne pas imposer des restrictions sur les voyages aériens.