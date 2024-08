OFNAC : « les plaintes ont connu une hausse de 547% par rapport à l’année précédente »,( ministre)

Le président de l’Ofnac, Serigne Bassirou Gueye a révélé que l’arrivée des nouvelles autorités a donné un impact positif à l’institution. Serigne Bassirou a tenu ces propos, lors d’un atelier sur le renforcement des pouvoirs de l’entité dont il est le patron.



« Cette volonté de renforcer l’OFNAC est cruciale, car alors que notre lutte contre la corruption s’intensifie, les citoyens répondent de manière plus proactive. Les résultats sont déjà visibles. Le nombre d’assujettis ayant déclaré leur patrimoine est en hausse et les plaintes dénonciations ont grimpé de plus de 547% par rapport à l’année précédente. C’est une évolution à saluer et à encourager », a -t-il déclaré.



Concernant la déclaration de patrimoine du Premier ministre, des ministres et DG, Serigne Bassirou Gueye a fait savoir que « « tous ont procédé à l’exercice. Reste quelques directeurs qui traînent le pied ».