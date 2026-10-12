OM : Angel Gomes, jusqu’à quand ?

L’OM s’offre le joli coup Angel Gomes, titrions-nous le 4 juillet 2025, jour de l’officialisation du transfert du milieu de terrain anglais. Car c’est un international qui débarquait sur la Canebière, sans indemnité de transfert à payer, et avec une solide expérience en Ligue 1 acquise durant quatre saisons au LOSC. La mayonnaise n’a pourtant pas pris la première année, sous les ordres de Roberto De Zerbi, malgré une préparation estivale encourageante. L’OM s’en est même débarrassé en l’envoyant en prêt à Wolverhampton lors de la deuxième partie de saison.



On se disait malgré tout qu’au cours d’un exercice 2026-2027 totalement différent, il pourrait prendre une autre ampleur dans l’entrejeu marseillais, en quête de leaders techniques. Las, même dans un contexte favorable où le manque de concurrence lui offre une place de titulaire sur un plateau, le joueur de 26 ans est désespérément fade. Et encore, s’il est dans un bon jour. Car il peut être aussi dangereux pour son équipe à l’image de sa talonnade ratée dimanche soir contre Troyes qui aurait pu coûter cher.



«C’est le joueur à sauter»

Noté 4 par notre rédaction, il a récolté un 3/10 dans les colonnes de La Provence qui le qualifie de « transparent » et souligne ses « imprécisions techniques ». Le comble, c’est de voir le jeune Kamissoko pour sa première titularisation en Ligue 1 endosser plus de responsabilités que l’éphémère international anglais et afficher plus de personnalité dans son jeu. Sur l’antenne de RMC, Walid Acherchour a ciblé ce point précis. « Mais il n’y a rien du tout. Il ne se passe rien. Il n’y a aucune prise de risque dans son jeu. Il va falloir trouver une solution sans lui. Pour moi, c’est le joueur à sauter. C’est le joueur qui est, pour moi, inutile aujourd’hui à l’Olympique de Marseille et qui est transparent. »



Pourtant, Angel Gomes enchaîne les titularisations, hormis face au PSG juste avant la trêve. Rentré en jeu suite à la blessure de Paixao, il avait inscrit le but égalisateur, et livré sa meilleure prestation de la saison. Suffisant pour lui garantir un statut de titulaire, mais toujours pas le début d’une prise de pouvoir au milieu de terrain. Reste à savoir si les retours de Hojbjerg, Kondogbia et Nnadi et l’éclosion de Kamissoko lui mettront plus de pression.