OM-Atlético : Les compos probables de la finale !

Compo probable de l'OM : Mandanda - Sakaï, Rami, Luiz Gustavo, Amavi - Zambo Anguissa, Sanson - Thauvin, Payet, Ocampos - Germain.

Compo probable de l'Atlético : Oblak - Vrsaljko, Godin, Gimenez, Filipe Luis - Partey, Gabi, Saul Niguez, Koke - Griezmann, Diego Costa.



Pour ce rendez-vous exceptionnel, l'entraîneur phocéen, Rudi Garcia, dispose d'un groupe au complet. Sarr, Rolando, Payet et Mitroglou, diminués par des pépins physiques, sont bel et bien présents. Ce qui n'est pas le cas d'Abdennour, Rocchia et Bedimo, non-retenus pour ce match de prestige. Le coach madrilène, Diego Simeone, peut lui aussi compter sur l'ensemble de ses troupes. Les Français Hernandez, Gameiro et Griezmann sont bien évidemment disponibles. Voici la composition probable des deux équipes.