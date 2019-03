OM-PSG : Kylian Mbappé sanctionné...

L’affaire Adrien Rabiot continue de faire parler au Paris Saint-Germain. En effet, le milieu de terrain français a été mis à pied par son club jusqu’au 27 mars prochain. Sa sortie en boîte de nuit et son like sur la vidéo de Patrice Evra lui sont reprochés, tout comme son retard à la causerie de Thomas Tuchel avant le match contre l’OM au Vélodrome le 28 octobre dernier (0-2).



Et à l’image d’Adrien Rabiot, Kylian Mbappé a lui aussi été sanctionné par le Paris Saint-Germain suite à cet épisode marseillais. Selon les informations de L’Equipe, l’attaquant français s’est vu retirer près de 180 000€ de sa prime d’éthique par le PSG. Mbappé aurait même signé un papier comme quoi il accepte cette sanction. L’argent sera reversé à la Fondation PSG.