OM : Roberto De Zerbi pousse Ismaila Sarr vers la sortie

Roberto De Zerbi, nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille a pris une décision forte pour ses débuts. Le technicien italien a décidé de se passer de plusieurs joueurs pour la reprise, dont Ismaila Sarr.



Ismaila Sarr est dans le dur. L’ailier sénégalais, arrivé l’été dernier en provenance de Watford, a été écarté des entraînements par le nouvel entraîneur Roberto de Zerbi. Une situation qui concerne plusieurs joueurs de l’effectif. Il s’agit de Samuel Gigot, Chancel Mbemba, Jordan Veretout, Pau Lopez et Ismaila Sarr.



L’attaquant sénégalais ne fait plus partie des plans de l’Italien pour la saison à venir. Le joueur, qui n’a pas convaincu lors de sa première saison, est poussé vers la sortie.



L’ancien attaquant de Watford pourrait plier bagage comme Iliman Ndiaye, et Pape Gueye, qui ont quitté le club récemment. Sarr a encore quatre ans de contrat avec l’OM et avait récemment été annoncé dans le viseur de Villarreal, qui s'est déjà attaché les services de Pape Gueye.