ONAS : lequel des Cheikh faut-il croire?

Docteur Cheikh Dieng, très éphémère directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS) et son ministre de tutelle Docteur Cheikh Tidiane Dièye sont en train de laver leur linge sale sur la place publique. Cheikh et Cheikh tous deux docteurs ont pris deux chemins antagonistes dans ce qu'il convient d'appeler "l'affaire de l'ONAS".



Docteur Cheikh Dieng dont le limogeage a produit toute une littérature dans la presse ne va par quatre chemins pour trouver la personne à l'origine de son limogeage. Lors de sa conférence de presse tenue vendredi dernier à Djida Thiaroye Kaw, il accusait le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye d'être à l'origine de sa chute abrupte de la société nationale d'assainissement. Qui de plus, ajoutait Dr Dieng avait entamé une campagne de diabolisation contre sa personne.



Force est de constater entre les deux homonymes c'est une guerre qui s'annonce. L'ex-DG de l'ONAS a juré de se payer la tête de son ancien boss. Car il a juré de poursuivre son combat jusqu'au départ de Dr Dièye du ministère. «La démission du ministre s’impose jusqu’à ce que cette affaire de marché entente directe soit éclaircie», a déclaré Dr Dieng lors de sa conférence de presse. Dans sa version des faits, l'ancien directeur de l'ONAS met en accusation le ministre Cheikh Tidiane Dièye. Sur ce, renseigne-t-il, c'est son ministre en personne qui aurait arrêté "un appel d’offres et de passer une entente directe avec des entreprises qu’il a proposées". Une pratique, qui selon l'ancien responsable du PDS à Thiaroye est aux antipodes du fameux "Jubb, Jubbal, Jubanti".



Le péché de Cheikh Dieng, d'après le camp d'en face, est d'avoir reçu comme gratification une voiture d'une valeur de 80 millions de Francs CFA de la part d'un bénéficiaire d'un marché de la société d'assainissement.



Dans un communiqué dont détient PressAfrik copie, publié ce dimanche 18 par la cellule de communication de l'ONAS, la société a formellement démenti les états de fait avancés par Dr Cheikh Dieng, notamment sur l'affaire de la voiture. "Lors de sa conférence de presse tenue le vendredi 16 aout 2024, l’ancien DG de l’ONAS, Docteur CHEIKH DIENG, a affirmé que le véhicule qui a été mis à sa disposition par une entreprise travaillant pour le projet du Collecteur Hann-Fann de l’ONAS et immatriculé à son nom a été acquis dans le cadre dudit projet.

L’Office National de l’Assainissement du Sénégal dément formellement cette information car le projet Hann-Fann ne prévoit nulle part dans les stipulations contractuelles et le montage y relatifs la possibilité d’acquérir un véhicule pour le DG sous quelque forme que ce soit", c'est une des réponses objectées à l'ex-DG.



Dans sa logique de restitution de la vérité, la cellule de communication de l'ONAS a fait part des projets et de toute la logistique dont a acquis la société. "Le projet ne prévoit aucun véhicule ni pour le Directeur général ni pour les membres de l’Unité de gestion du projet (UGP). Le Directeur du Projet, le Chef du projet et les autres membres de l’équipe du projet ne disposent pas non plus de véhicule sur ce projet. Affirmer que l’ONAS peut acquérir un tel véhicule, dont prix est estimé à 80 millions de Francs CFA au moins dans ses projets pourrait nuire à l’image de l’office vis-à-vis de ses partenaires financiers", a réaffirmé la cellule de communication de la société nationale d'assainissement.



La guerre entre les deux Cheikh risque de se déployer vers d'autres sphères. Car cette déclaration tirée du communiqué de l'ONAS renseigne à suffisance sur la suite de cette bataille. "D’ailleurs, l’ONAS se réserve le droit d’engager des poursuites judiciaires nécessaires en cas de fausse déclaration à son encontre", ont menacé les nouvelles autorités de la société.