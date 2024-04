ONAS : les travailleurs réclament le départ de Mamadou Mamour Diallo

Les travailleurs de l’Office National de l’Assainissement (ONAS) ont fait face à la presse ce mardi 16 pour réclamer le départ du directeur de l'ONAS, Mamour Diallo.



Selon le collectif, rapporte Walf depuis l’arrivée de M. Diallo à la tête de la structure « des recrutements abusifs sont notés surtout du côté de ses parents de Louga et les conditions de travail deviennent de plus en plus difficiles ». Ils interpellent ainsi le nouveau ministre de l’Hydraulique Cheikh Tidiane DIEYE sur cette situation qui pourrait soulever des "frustrations en cette veille de l'hivernage ».



« Depuis son accession à la tête de l’ONAS, il ne fait que preuve d’abus d’autorité en signant des contrats de prestation à des retraités, pensionnaires d’IPRES avec à la clé une rémunération exorbitante sans oublier les nombreux contrats à durée déterminée signés à des personnes qui ne maîtrisent absolument rien du travail de l’assainissement, au moment où le personnel complémentaire de la boite est compétent et en nombre suffisant. Nous alertons les autorités sur les recrutements abusifs de Monsieur Mamour Diallo que nous qualifions de sabotage pour le régime nouvellement mis en place », a dénoncé le collectif.