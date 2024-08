ONU : 280 travailleurs humanitaires tués en 2023 dans le monde

Au moins, deux-cent-quatre-vingts travailleurs humanitaires ont été tués à travers le monde en 2023.

Un record, selon l’organisation des Nations unies, depuis l’institution en 2008 de la Journée mondiale de l’aide humanitaire.



Et l’année 2024 pourrait être pire’’, a notamment indiqué l’ONU dans une déclaration publiée sur Onu-Info, le site d’informations des Nations Unies à l’occasion de la commémoration lundi de la Journée mondiale de l’aide humanitaire.



L’Organisation des Nations unies ajoute que plus de la moitié des humanitaires tués, « soit 163 l’ont été à Gaza lors des trois premiers mois de la guerre entre Israël et le Hamas, principalement par des frappes aériennes israéliennes ».



D’après elle, la majorité des travailleurs humanitaires tués à Gaza, « sont des employés de l’agence de l’Onu pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) ».



Ailleurs dans le monde, au Soudan et au Sud Soudan, par exemple, l’ONU a décompté respectivement 34 et 35 humanitaires qui y ont trouvé la mort.

Ces deux pays du nord-est de l’Afrique, confrontés à des guerres civiles, « subissent des conflits des plus meurtriers pour les humanitaires », déplore l’ONU.