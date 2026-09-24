Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

ONU : Diomaye annonce la candidature du Sénégal au Conseil de sécurité pour la période 2031 - 2032



ONU : Diomaye annonce la candidature du Sénégal au Conseil de sécurité pour la période 2031 - 2032
Le président sénégalais, Diomaye Faye, a annoncé ce jeudi 24 septembre que son pays va présenter sa candidature au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies (ONU), pour la période 2031 – 2032. Il a fait cette déclaration au cours de sa prise de parole, à New York (Etats-Unis), au siège de l’Institution.

Informations en cours de rédaction…
Autres articles

Dia Koussa

Jeudi 24 Septembre 2026 - 22:19


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter