Gaza, Ukraine, Soudan : Bassirou Diomaye Faye appelle à un sursaut collectif pour préserver la paix

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a appelé à un sursaut collectif pour préserver la paix et la sécurité internationales. Il s’exprimait ce jeudi 24 septembre 2026 à New York, lors de son allocution à l’occasion de la 80e Assemblée générale des Nations unies.



Dans son discours, le chef de l’État sénégalais a insisté sur la crise de confiance qui affecte les relations internationales et les institutions multilatérales, dans un contexte marqué par la multiplication des conflits armés.



Pour Bassirou Diomaye Faye, la situation actuelle est avant tout une crise de confiance entre les États, les institutions internationales et les mécanismes de coopération.



« La crise actuelle est certainement une crise de confiance. Crise de confiance entre États, crise de confiance dans les institutions internationales, crise de confiance dans la vocation du droit international à mobiliser l'action collective, faire respecter les engagements convenus dans la charte de l'organisation », a déclaré le Président Faye.



Il a également évoqué une crise de confiance dans la promesse fondatrice des Nations unies, qui consiste à préserver les générations futures du fléau de la guerre et à promouvoir le progrès économique et social.



« Le temps est venu de remettre cette promesse au cœur de l'action des Nations Unies. Si nous ne voulons pas qu'elle reste juste un idéal, elle doit redevenir une réalité pour tous », a-t-il ajouté.



L’appel au respect du droit international



Le président de la République a évoqué plusieurs conflits et crises qui fragilisent la paix et la sécurité internationales, notamment en Ukraine, au Moyen-Orient et au Soudan, ainsi que les situations en Haïti, au Yémen et en Afrique.



Il a également dénoncé l’expansion du terrorisme au Sahel et les souffrances des populations à Gaza et dans les territoires palestiniens occupés.



« La violation systématique du droit international est intolérable. Il est temps d'agir pour arrêter l'horreur des massacres et des destructions », a-t-il affirmé.



Concernant le conflit israélo-palestinien, Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé que la paix et la sécurité durables passent par une solution à deux États, avec la Palestine ayant Jérusalem-Est pour capitale et Israël, vivant côte à côte dans des frontières sûres et internationalement reconnues.