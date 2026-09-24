Sénégal : Diomaye commente pour la première fois le limogeage de Sonko et admet des «divergences persistantes»

Au cours d’une interview à RFI et France 24, ce jeudi 24 septembre, le chef d’Etat sénégalais, Diomaye Faye, a commenté pour la première fois le limogeage d’Ousmane Sonko, son ancien Premier ministre et mentor. Quatre mois après les faits, tout en rappelant la légalité de l’acte, Diomaye Faye se justifie par des «divergences profondes» dans la matière de gérer le pays.



«Le président de la République que je suis l'avait choisi comme Premier ministre en vertu des pouvoirs conférés par la Constitution. Quand cette rupture de confiance a cessé, je me suis choisi un autre Premier ministre et le Sénégal avance et la République est à l'heure», a déclaré le chef d’Etat, qui a admis avoir eu «des divergences persistantes sur certains sujets» avec Sonko, le leader de son ancien parti.



Pour rappel, Ousmane Sonko a été limogé de son poste le vendredi 22 mai 2026, après un peu plus de deux ans à la Primature. Par la suite, son parti Pastef (majorité parlemantaire) a refusé de siéger dans le gouvernement de Al Aminou Lô, en raison de «désaccord profond» sur la marche du pays et le partage des postes ministériels.