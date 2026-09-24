Candidature de Macky Sall à l’ONU : les familles des victimes dénoncent un « lobbying » de Diomaye Faye

Le Collectif des Familles des Martyrs, l’Initiative Zéro Impunité (IZI) et le Collectif des Victimes de Macky Sall s’opposent à ce qu’ils qualifient de « lobbying » du président Bassirou Diomaye Faye en faveur de la candidature de l’ancien chef de l’État Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations unies.



Dans un communiqué, les organisations dénoncent les rencontres du président sénégalais à New York avec plusieurs dirigeants internationaux, dont Emmanuel Macron. Elles l’accusent de mener une campagne active pour soutenir la candidature de son prédécesseur.



Les organisations rappellent que les choix de politique internationale du Sénégal doivent respecter les engagements du pays en matière de droits humains, de justice et de lutte contre l’impunité.



Elles estiment que le soutien présumé à la candidature de Macky Sall ne doit pas faire oublier les attentes des victimes et de leurs familles.



« Cette décision ne saurait occulter les attentes légitimes des victimes et des familles des victimes », qui demeurent dans l’attente de « vérité, de justice et de réparation », dénoncent-elles.



Par ailleurs, les organisations prennent acte des avancées récentes de la procédure ouverte à la suite des plaintes déposées par les victimes et leurs familles. Elles citent notamment l’ouverture d’informations judiciaires et les premières inculpations intervenues dans ces dossiers.



« Nous considérons ces avancées comme une étape importante dans la recherche de la vérité. Elles ne sauraient toutefois constituer l'aboutissement du processus judiciaire ».



Le collectif demande que les investigations permettent d’établir, dans le respect de la présomption d’innocence et des droits de la défense, l’ensemble des faits et des responsabilités éventuelles liés aux violences commises entre 2021 et 2024.



Les organisations insistent également sur la nécessité d’examiner d’éventuelles responsabilités au-delà des auteurs matériels présumés, lorsque les éléments de l’enquête le justifient.



« Notre préoccupation est claire : la justice ne doit pas se limiter aux seuls auteurs matériels présumés si les investigations permettent d'établir d'autres responsabilités ».



Elles souhaitent notamment que soient examinés les éléments susceptibles d’établir les responsabilités individuelles de personnes qui auraient éventuellement ordonné, facilité ou couvert des actes répréhensibles, sous réserve des preuves établies par les investigations.



Les quatre demandes des organisations



Le Collectif des Familles des Martyrs, l’Initiative Zéro Impunité et le Collectif des Victimes de Macky Sall formulent quatre principales revendications :



-Une enquête complète sur les violences survenues entre 2021 et 2024 ;

-L’établissement de toutes les responsabilités que les investigations permettront de déterminer ;

-Un accès effectif des victimes et de leurs familles à la justice ;

-La réparation des préjudices subis.