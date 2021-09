ONU: une réunion d'urgence du Conseil de sécurité consacrée à la Corée du Nord repoussée à vendredi

Cette réunion d'urgence devait initialement se tenir ce jeudi. Elle a été repoussée au lendemain à la demande de la Chine et de la Russie, a-t-on appris de sources diplomatiques. Moscou et Pékin « ont demandé un peu de temps » pour évaluer la situation, selon une source de l'Agence France-Presse.



Les États-Unis, la France et le Royaume-Uni avaient demandé mercredi cette session à huis clos pour discuter du dernier tir de missile par Pyongyang, présenté comme hypersonique par les Nord-Coréens.