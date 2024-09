Octobre Rose : la Lisca lance un appel à l'Etat et aux citoyens pour prendre en charge 400 malades du cancer

Pour collecter des fonds en vue de soigner plus de patients atteints de cancer au Sénégal, la Ligue Sénégalaise contre le Cancer (Lisca) a fait un appel aux autorités et aux citoyens.



Au cours d’une marche à Dakar, lancée en prélude de la campagne Octobre Rose, la présidente de la Lisca, Dr Fatma Guenoune, a informé « qu’en 2024, plus de 400 malades s'impatientent pour pouvoir être prises en charge en matières de soins ».



En 2022, un téléthon avait permis de lever 200 millions, mais plus de 220 millions ont été dépensés pour la prise en charge des malades. Elle a à cet effet sollicité le « concours de l'Etat et le soutien des bonnes volontés pour aider ces malades du cancer ».



Pour commémorer le mois d'Octobre Rose, la Lisca prévoit des consultations quotidiennes et vise à consulter 200 femmes par jour. Elle envisage de distribuer également des bons de mammographie subventionnés.



12 000 nouveaux cas de cancers recensés chaque année



Le Dr Guenoune a insisté sur l’importance du dépistage, précisant que chaque année, 12 000 nouveaux cas de cancers sont recensés, dont 8 000 de cancer du sein. Les cancers gynécologiques représentent les premiers cas de cancer dans le pays.



Concernant les femmes de plus de 40 ans, la Lisca offre des bons de mammographie et recommande une mammographie tous les deux ans. Les jeunes femmes sont encouragées à pratiquer l’auto-palpation des seins de manière fréquente.



L’État s’est engagé à améliorer la prise en charge du cancer, avec des discussions en cours au sein du ministère de la Santé. Un terrain de 500m² a été acquis pour créer une maison de vie en faveur des personnes atteintes de cancer, d'après le Dr Ibrahima Sy ministre de la Santé et de l'Action sociale.



La marche a été parrainée par la ministre de la Femme et des Solidarités, Maïmouna Dièye, qui a rappelé l’importance du dépistage régulier pour réduire la prévalence des cancers gynécologiques.



Elle a souligné l’impact financier et émotionnel du cancer sur les familles sénégalaises, exhortant à intensifier les efforts pour combattre la maladie, fait- elle savoir dans les colonnes de l'Agence de Presse Sénégalaise (APS).