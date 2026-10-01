Dahra-Djolof : une quadragénaire donne naissance à des triplés

Au nord-est de Dakar, non loin de Dahra-Djolof, une femme mariée, âgée d’une quarantaine d’années et domiciliée au village de Véréane, a donné naissance à des triplés ce mardi 30 septembre 2026, selon le correspondant local du journal Le Soleil. Ces enfants nés au centre de santé El Hadji Diouf de Dahra-Djolof sont de deux filles et d’un garçon.



Les trois nouveau-nés se portent bien. Toutefois, leur maman, déjà mère de quatre enfants, nécessite un suivi médical approprié ainsi qu’une bonne hygiène de vie afin de garantir un allaitement adéquat à ses bébés, selon les autorités médicales du centre de santé.



«Désormais mère de sept enfants, cette famille aux conditions modestes lance un appel aux autorités étatiques, aux collectivités territoriales et aux personnes de bonne volonté pour bénéficier d’un soutien médical et matériel», précise notre confrère.