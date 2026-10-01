Dakar : deux individus interpellés à Ouakam pour trafic de cocaïne

A Ouakam, une localité de la ville de Dakar, la Division des investigations criminelles (DIC) a procédé, le 28 septembre 2026, à l’interpellation de deux individus à Ouakam. Ils sont accusés de des faits présumés d’association de malfaiteurs, de détention et de trafic de drogue dure.



Selon la Police, l’interpellation est intervenue lors d’une patrouille nocturne dans le secteur. Les enquêteurs ont remarqué un individu dont l’attitude leur a paru suspecte et ont procédé à une vérification d’identité.



La palpation de sécurité effectuée sur le mis en cause a permis de découvrir cinq boulettes de cocaïne en sa possession. La perquisition de son appartement, situé dans le même secteur, a ensuite conduit à la découverte de dix boulettes supplémentaires du même produit.



En poursuivant leur enquête, les forces de l’ordre ont identifié et interpellé le présumé fournisseur. Les deux individus ont été placés en garde à vue. L’enquête, quant à elle, se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes des faits et d’établir les responsabilités.