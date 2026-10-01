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Décès du khalife de la famille Ba de Nioro du Rip : le Président Bassirou Diomaye Faye présente ses condoléances



Décès du khalife de la famille Ba de Nioro du Rip : le Président Bassirou Diomaye Faye présente ses condoléances
Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présenté ses condoléances à la suite du décès d’El Hadji Mamour Ndiogou Ba, khalife général de la famille Ba de Nioro du Rip, survenu ce jeudi 1er octobre 2026 à Dakar.

« J’ai appris avec une profonde tristesse le rappel à Dieu d’El Hadji Mamour Ndiogou Ba, khalife général de la famille Ba de Nioro du Rip, survenu ce jeudi à Dakar », a écrit le chef de l’État.

« Haute figure religieuse et coutumière, le défunt jouissait d’une grande considération auprès de sa communauté et de tous ceux qui l’ont approché », a ajouté Bassirou Diomaye Faye.

« En mon nom personnel et au nom de la Nation, je présente mes condoléances les plus attristées à sa famille, à ses disciples et à l’ensemble de la communauté religieuse. Je prie Allah de lui accorder Sa miséricorde et de l’accueillir dans Son Paradis ». 

 
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Moussa Ndongo

Jeudi 1 Octobre 2026 - 18:14


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