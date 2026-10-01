Saly Sarr (Triple-sauteuse) : «Les JOJ 2026 représentent l’espoir et une reconnaissance pour le Sénégal»

Les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de Dakar 2026 débuteront le 31 octobre et prendront fin le 13 novembre. A moins d’un mois du début de la compétition, la triple-sauteuse sénégalaise, Saly Sarr, a estimé que cet événement représente «l’espoir, la jeunesse et l’avenir», ainsi qu’une «reconnaissance pour le Sénégal» et l’Afrique.



«Pour moi, les JOJ représentent l’espoir, la jeunesse et l’avenir. C’est aussi une reconnaissance pour le Sénégal et pour tout le continent africain (…) C’est quelque chose d’historique», a dit la sportive, vainqueure de la première édition du World Athletics Ultimate Championship (13 septembre, à Budapest), dans un entretien sur le site du Comité international olympique (CIO).



Par ailleurs, Saly Sarr s’est réjouie d’une «immense fierté», avant d’ajouter : «En tant que sportive sénégalaise, je mesure la chance que nous avons de vivre ce moment. J’ai vraiment hâte de voir les jeunes athlètes du monde entier se retrouver ici à Dakar».



Pour elle, enfin, cet événement permettra au pays de développer un cadre propice au sport. «Pour le Sénégal et l’Afrique, c’est aussi une formidable vitrine. Mais au-delà des infrastructures et de l’événement, j’espère surtout que les JOJ laisseront un héritage durable : davantage de jeunes filles qui pratiquent le sport, qui rêvent grand et qui comprennent que leur avenir peut aussi se construire grâce au sport», a-t-elle expliqué.