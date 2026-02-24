Octroi d’un permis minier : le Parquet judiciaire et financier ouvre une enquête sur une prétendue corruption

Au Sénégal, le parquet financier a ouvert une information judiciaire en lien avec l’octroi d’un permis carrière sur un site minier, au temps du régime de l’ancien Président Macky Sall (2012-2024), selon les informations de Libération.



Ce dossier, qui est consécutif à un rapport de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac), a été confié au juge du troisième cabinet financier. Un ancien directeur des Carrières au ministère de l’Energie et au moins quatre (4 )personnes impliquées dans cette affaire ont reçu un mandat de comparution ce mardi 24 février, à 10 heures.