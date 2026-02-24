Assemblée nationale: le député Pape Djibril Fall propose une motion de censure contre le gouvernement Sonko II

Le député de l’opposition, Pape Djibril Fall, tard dans la nuit du lundi 23 février, a demandé à ses collègues de soutenir une motion de censure contre le gouvernement Sonko II. Cette déclaration intervient alors que, ce mardi matin (10h, GMT), toute l’équipe gouvernementale est attendue à l’Assemblée nationale pour la deuxième séance d'actualité de cette législature.



«À la veille de la venue du Premier ministre Ousmane Sonko à l’Assemblée nationale, j’invite tous mes collègues députés de l’opposition, ainsi que ceux de la majorité, préoccupés par l’intérêt supérieur de la nation, à déposer une motion de censure pour permettre au Sénégal de changer de direction, de cap», a dit le député, dans une vidéo publiée sur sa page Facebook.



Même si cette motion de censure à de très faibles chances de passer au regard de la majorité confortable du parti Pastef (pouvoir), qui détient 130 députés sur les 165 que compte l’hémicycle, la séance d’actualité risque d’être houleuse, avec une opposition en quête de réponses sur le décès dans des violences policières de l’étudiant Abdoulaye Ba.



De son côté, Ousmane Sonko a promis «un moment d’échanges et de vérité, dans la pure tradition de Pastef», dont il est le leader. Son premier gouvernement avait échappé de peu à une motion de censure. Cette réalité avait même poussé le Président Diomaye Faye à dissoudre l’Assemblée nationale, en 2024, alors que l’actuelle opposition y était majoritaire.