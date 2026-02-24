Antoine Griezmann tout proche de quitter l’Atlético de Madrid !

Antoine Griezmann en rêve depuis toujours. Lui le grand fan des Etats-Unis a toujours laissé entendre qu’il se laisserait séduire par la perspective de découvrir un jour la Major League Soccer, le championnat américain, qui attire chaque année des stars du Vieux Continent. Et si cela arrivait plus vite que prévu ? Selon The Athletic, Orlando est en discussions avancées pour le transfert de l’attaquant français, pour occuper le poste libre de « designated player » de la franchise. Si aucun accord n’a encore été conclu entre les différentes parties, Antoine Griezmann est bien la priorité de la franchise de Floride. Et la période des transferts est active jusqu’au 26 mars, soit encore un mois. Cela forcerait quand même le Tricolore à un départ en plein milieu de la saison avec l’Atlético…



Griezmann face à un sacré dilemme

Justement, cela pourrait être un frein à ce transfert, et le repousser à la prochaine fenêtre de mutations, du 13 juillet au 2 septembre. Plus en adéquation avec les us et coutumes européens. Cependant, Orlando tenterait bien de trouver un accord au plus vite pour le Français, qui aura 35 ans le 21 mars prochain.



Moins souvent titulaire cette saison mais toujours jugé indispensable aux Colchoneros, Griezmann affiche un bilan de 12 buts et 2 passes décisives. Et continue d’impressionner en Espagne, comme lors de la gifle lâchée au Barça en demi-finale aller de Coupe du Roi (4-0). La Coupe du Roi, possible trophée pour l’Atlético, en passe d’éliminer le club catalan alors que le Real Madrid est déjà éliminé. Sera-ce suffisant pour retenir Griezmann alors que son rêve se concrétise ?