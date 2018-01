Officiel ! Diafra Sakho signe à Rennes

L'attaquant international sénégalais Diafra sakho a signé ce dimanche un contrat de deux ans et demi avec le Stades Rennais, d'après son agent qui s'est confié à l'Agence de presse sénégalaise.



"Nous venons de finir la visite médicale et le contrat de deux ans et demi a été paraphé", a précisé cet agent de joueurs sénégalais basé en France