Officiel !!! Idrissa Gana Gueye prolonge son contrat avec Everton jusqu'en...

We can confirm @IGanaGueye has signed a new contract to the end of June 2022.



— Everton (@Everton) 20 février 2018

Everton vient de sécuriser son milieu de terrain sénégalais Idrissa Gana Gueye en prolongeant son contrat jusqu'en 2022. Le deuxième club de LiverpoolAprès sa signature Idrissa Gana Gueye s'est exprimé sur le site du club : "Je suis très heureux de signer un nouveau contrat avec Everton. C'est génial pour moi et pour le club et je suis très heureux. "J'aime les fans ici. Ils ont été formidables avec moi. Ils m'ont facilité la signature de ce contrat. Bien sûr, j'ai parlé avec ma famille et mon agent, mais l'amour des fans était très important et c'est une très bonne chose pour moi. «J'ai énormément apprécié mon temps au Club, j'aime travailler avec le manager, son équipe et les joueurs ici et nous sommes vraiment déterminés à terminer la saison avec force. "Nous continuerons à travailler dur pour construire sur notre record à domicile et essayer d'obtenir les mêmes résultats ou similaires à la maison, aussi. Je crois en mon équipe et je crois en ce club. ", a déclaré le joueur de 28 ans sur le site du club