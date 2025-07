Officiel – CHAN 2025 : Souleymane Diallo dévoile une liste de 25 joueurs pour représenter le Sénégal

Le sélectionneur national de l’équipe locale, Souleymane Diallo, a officiellement dévoilé sa liste de 25 joueurs retenus pour disputer le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN 2024) prévu en Tanzanie. Champions en titre, les Lions locaux vont tenter de défendre leur couronne avec une ossature bien connue du championnat sénégalais, même si certains visages manquent à l’appel.



Parmi les appelés, on retrouve les habitués du championnat sénégalais, notamment Layouss Samb (Teungueth FC), Mbaye Ndiaye et Mactar Koité (Jaraaf), Pape Abasse Badji (Génération Foot), Libasse Gueye (Teungueth FC) ou encore Mapathé Mbodj (AS Kaffrine), meilleur buteur de la Ligue 2 cette saison. Serigne Koité le seul rescapé de l’édition précédente du CHAN. À noter également la présence de Christian Gomis (Essamaye), auteur de bonnes prestations lors de ces rencontres.



Malgré ses 11 buts inscrits cette saison avec la Linguère de Saint-Louis, Papa Doudou Diallo, meilleur buteur du championnat de Ligue 1, ne figure pas dans la liste. Interpellé en conférence de presse sur ce choix, Souleymane Diallo a tenu à rassurer : « Je suis convaincu d’avoir choisi les meilleurs joueurs pour cette mission. Le jour de la compétition, j’espère que ces garçons me donneront raison. »



La délégation sénégalaise quittera Dakar au début de cette semaine pour un stage en Tanzanie. Sur place, les Lions locaux participeront à un mini-tournoi de préparation du 21 au 27 juillet, regroupant les trois pays hôtes du CHAN 2024 la Tanzanie, le Kenya et l’Ouganda. Lors de la phase finale du CHAN, le Sénégal évoluera dans le groupe D aux côtés du Nigeria, du Congo et du Soudan. Les hommes de Souleymane Diallo entameront leur campagne le 5 août contre le Nigeria.