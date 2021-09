Officiel : le couvre-feu et l'interdiction des rassemblements en vigueur jusqu'au 20 mars

Les mesures d’urgence liées à la gestion de la deuxième vague de la COVID 19 continuent d’être en vigueur pour les régions de Dakar et de Thiès. Le président de la République, Macky Sall, a signé le 19 février dernier, un nouveau décret qui proclame, pour une durée d’un mois supplémentaire, l’état de catastrophe sanitaire comme indiqué dans la loi 2021-18 du 19 janvier 2021 modifiant la loi 69-29 du 29 avril 1969 relative à l’état d’urgence et à l’état de siège.



Dans ledit document, le chef de l’Etat rappelle que les pouvoirs énoncés par l’article 24 de la loi 69-29 peuvent être exercés par les ministres, dont l’intervention est nécessaire, les gouverneurs et préfets des deux régions, compétents.



Dans la foulée, le ministre de l’intérieur, Antoine Félix Diom, a publié un arrêté pour confirmer le couvre-feu de 21h à 5h du matin, jusqu’au 20 mars, et les autres mesures déjà en vigueur à Dakar et Thiès, submergées par la flambée des cas positifs au coronavirus. (Document)



Aminata Diouf

