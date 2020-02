Ole Gunnar Solskjaer ne sait pas si Paul Pogba rejouera pour Manchester United

« Paul est notre joueur et non celui de Mino »

Depuis le 26 décembre dernier, contre Newcastle, les fans de Manchester United n’ont pas vu Paul Pogba avec la tunique de leur équipe favorite. Et pour cause, le milieu de terrain international français, en difficulté physique, s’est fait opérer d’une cheville douloureuse, à six mois d’une échéance particulière puisqu’il évoluera probablement avec les Bleus de Didier Deschamps l’été prochain pour l’Euro 2020. Cette saison, Pogba ne compte que sept rencontres de Premier League avec les Red Devils.En conférence de presse d’avant-match contre Chelsea, ce lundi soir (rencontre à suivre en direct sur notre live commenté), Ole Gunnar Solskjaer, le coach des pensionnaires d’Old Trafford, a été invité à s’exprimer sur le cas de La Pioche. « La star de Man Utd Paul Pogba face à la bataille de l’Euro 2020 alors que Solskjaer refuse de garantir qu’il jouera à nouveau cette saison », titre ce lundi matin l’Evening Standard. Sauf que Pogba est annoncé sur le départ et s’il ne rejoue pas cette saison avec la chemise rouge, il ne jouera probablement plus jamais avec.« Paul est un footballeur et il veut jouer au football. Il sait qu’il doit travailler dur maintenant pour revenir à son meilleur niveau. Il est absent depuis si longtemps maintenant, c’est aussi un défi pour lui de se remettre en forme », a commencé par expliquer le Norvégien. Mais l’ex-coach de Molde ne s’est pas arrêté en si bon chemin et a glissé un petit tacle à l’agent du joueur, Mino Raiola, qui fait, en ce moment, monter la sauce autour de son poulain.« Je n’ai pas parlé à Mino, c’est sûr. Je ne me suis pas assis et j’ai dit à Paul de dire à son agent quoi dire, mais Paul est notre joueur et non celui de Mino », a-t-il ainsi glissé. Depuis quelques jours, les rumeurs enflent quant à un éventuel retour de l’international français du côté de la Juventus et tout cela est bien entendu alimenté par son truculent impresario. Sauf qu’on oublie peut-être un peu vite qu’il a un contrat (qui court jusqu’en 2021) et surtout que le Real Madrid continue à rêver de lui.