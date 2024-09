Onas, Aser et emprunt des Eurobonds : Bougane Gueye Dany compte déposer 3 plaintes demain sur la table du pool judiciaire financier

A peine installés, les membres du pool judiciaire financier, n’auront pas un temps de répit. Bougane Gueye Dany, leader de Gueum Sa Bopp/Les Diambar compte leur filer du travail.En conférence de presse ce mercredi, 18 septembre, il a annoncé le dépôt de 3 plaintes auprès de la nouvelle juridiction. « Nous sommes heureux d’entendre le Président de la République annoncer le début de la reddition des comptes. J’applaudis. Que les coupables payent. Que cette reddition des comptes ne soit pas une arme politique. D’ailleurs, dès demain, nous, Guem Sa Bopp, allons déposer des plaintes sur les dossiers de l’Onas, de Aser et sur l’emprunt des Eurobonds, a déclaré Bougane Gueye Dany.Le président de Guem Sa Bopp/Les Diambars dit être pour la réédition des comptes, aux procédures judiciaires, mais « que toutes les procédures en cours soient considérées ». Il interpelle par ailleurs le ministre de la Justice, Garde des sceaux, le procureur de la République, l’Union des magistrats, les cours et tribunaux, sur le sort que le système judiciaire réserve à l’ordonnance de « renvoi et de mise en accusation » du doyen des juges d’instruction Oumar Maham Diallo en date du 17 janvier 2023 ! Car, dit-il, « Il ne saurait y avoir de justice à double vitesse ! » Le principe d’égalité par la loi, dans la loi et pour la loi s’impose à tous les citoyens sénégalais qui sont d’égale dignité.Pour rappel, ce mardi 17 septembre, 27 magistrats spécialisés dans la lutte contre la corruption et les crimes économiques ont été officiellement installés au sein du pool judiciaire financier. Cette structure sera notamment chargée d’examiner les plaintes pour corruption, détournement de deniers publics, blanchiment d'argent et financement du terrorisme.