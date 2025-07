À 15h40, Badara Gadiaga toujours en attente devant le procureur, selon son avocat

Des informations circulent sur les réseaux sociaux indiquant que le chroniqueur Badara Gadiaga a été placé sous mandat de dépôt et que son dossier est en instruction.



Joint au téléphone, son avocat, Me Alioune Badara Fall, affirme que son client n’a toujours pas été reçu par le procureur, devant qui il devait comparaître.



« Il est toujours en attente », nous confiait Me Fall ce jeudi à 15h40.