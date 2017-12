Onze de Liverpool contre Swansea : Sadio Mané encore sur le banc

Sadio Mané n'est plus vraiment le chouchou de Jurgen Klopp. L'attaquant sénégalais enchaîne les matchs sur le banc de Liverpool depuis un certain temps. Ce mardi soir, il va encore cirer le banc au profit d'Oxlade Chamberlain. C'est clair, Liverpool a un nouvel homme fort et c'est Mohamed Salah.