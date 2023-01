Open d’Australie : Novak Djokovic bat Stefanos Tsitsipas en finale, son 22e titre du Grand Chelem

Novak Djokovic s’est imposé en trois sets (6-3, 7-6, 7-6) face à Stefanos Tsitsipas, en finale de l’Open d’Australie, dimanche 29 janvier. Le Serbe, plus costaud dans les moments forts que le Grec, remporte son 22e titre du Grand Chelem, son 10e titre à Melbourne et va retrouver sa place de n° 1 mondial.



Novak Djokovic est de retour au sommet. Absent de l’Open d’Australie il y a un an, le Serbe a remporté son dixième sacre à Melbourne, dimanche 29 janvier 2023, en s’imposant en finale face au Grec Stefanos Tsitsipas (6-3, 7-6[4], 7-6[5]). Impérial dans le premier set face à un adversaire trop imprécis, « Djoko » a été très costaud dans les deux tie-breaks pour venir à bout du n° 4 mondial, qui a concédé 42 fautes directes au total.



En dix finales en Australie, il n’a donc jamais perdu et le poids de l’histoire ne lui a pas fait perdre ses moyens, malgré un break d’entrée dans le troisième set. Novak Djokovic succède ainsi à Rafael Nadal à Melbourne et rejoint par ailleurs le Majorquin avec 22 titres en Grand Chelem. Le Serbe va également retrouver son trône de n° 1 mondial, abandonné la saison dernière au profit de Daniil Medvedev.