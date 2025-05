Santé mentale à Kolda : Enda Jeunesse Action en première ligne pour le bien-être psychologique des élèves à l'approche des examens

À l’approche des examens de fin d’année et de compositions, période souvent marquée par une montée de stress et de troubles psychologiques chez les élèves, l’ONG Enda Jeunesse Action a pris les devants à Kolda. L’organisation a mené ce samedi 31 mai une journée de sensibilisation dédiée à la santé mentale et au bien-être scolaire au sein du collège de Sikilo Nord dans la commune de Kolda, en présence de nombreux acteurs éducatifs et de la protection de l’enfance.



Les compositions et examens de fin d’année constituent un moment charnière mais aussi sensible dans la vie scolaire des jeunes apprenants. Certains élèves vivent ces étapes avec angoisse, pression et solitude. C’est pour répondre à ces défis que Enda Jeunesse Action a mis en place un dispositif d’accompagnement psychologique, composé de professionnels et d’acteurs communautaires, pour soutenir les élèves durant cette période critique.



« Les enfants traînent parfois des souffrances. Malheureusement, ils ne sont pas toujours écoutés. Nous leur offrons des cadres de dialogue et de partage de leurs problèmes pour essayer de trouver des solutions », a déclaré Madame Coumba Boye Sy, coordonnatrice de l’organisation.



Cette initiative a été largement saluée par la communauté éducative de Sikilo Ouest. Le gouvernement scolaire, par la voix de son porte-parole, s’est félicité de l’intervention, soulignant que cette journée arrive « à point nommé », permettant ainsi aux élèves d’aborder la fin de l’année « en toute sérénité ».



Au programme de cette journée : ateliers d’écoute, espaces de parole, séances de gestion du stress, et conseils pratiques pour une meilleure préparation mentale aux examens. Les élèves ont eu l’opportunité de s’exprimer librement sur leurs difficultés, souvent tus, et de recevoir des outils pour mieux les surmonter.



Cette journée s’inscrit dans le cadre du projet « À l’école en toute sérénité », un programme porté par Enda Jeunesse Action avec l’appui financier de son partenaire hollandais Kinderspostzegels. Ce projet vise à favoriser un environnement scolaire plus sain, plus inclusif et psychologiquement équilibré, condition essentielle à la réussite scolaire des enfants.