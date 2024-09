Opération "THI DIGI NDAKAROU" : Amadou Ba et ses partisans en quête d'une reconquête politique?

Que mijotent Amadou Ba et ses partisans? L'ancien Premier ministre de Macky Sall et candidat malheureux, lors de la présidentielle de mars 2024 est en train d'annoncer les couleurs. Amadou Ba et ses inconditionnels donne rendez-vous aux Sénégalais le 9 septembre 2024. L'opération est baptisée "THI DIGI NDAKAROU".



L'ancien Premier ministre Amadou Ba, après sa défaite avait profité d'un tour à la Mecque pour observer une pause dans ses activités politiques. Au point que certains disaient de lui qu'il était en perte de vitesse car ne sachant plus sur quel pied danser.



Mais depuis quelques temps, l'homme semble reprendre du poil de la bête. En témoignent ses tournées effectuées dans les différents foyers religieux du pays, il y a quelques semaines.