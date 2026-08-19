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Opération anti-mendicité à Dakar : 234 individus interpellés en 3h30 minutes



Opération anti-mendicité à Dakar : 234 individus interpellés en 3h30 minutes
C’est une nouvelle offensive dans le cadre de la lutte contre la mendicité et l’encombrement de la voie publique.  Selon un communiqué, le Commissariat d’Arrondissement de la Médina (Dakar) a interpellé 234 personnes au cours d’une opération qui a duré 3h30 minutes, mardi 18 août, de 20h 30mn à 00h.

Dans le détail, il s’agit de 58 hommes adultes, 66 femmes adultes, 105 enfants, dont 22 nourrissons et 5 personnes à mobilité réduite.   

L’opération «de grande envergure» qui a mobilisé un effectif conséquent et d’importants moyens roulants a ciblé les sites de Colobane, Place de l’Obélisque, Abords de l’Hôpital Abass Ndao, Marché Tillène, Centenaire, Canal 4, Gueule Tapée, Rue 31 x 06 et Soumbédioune.

«Ces zones sont occupées par des individus qui s’adonnent à la mendicité et passent régulièrement la nuit sur la voie publique, ou dans des abris de fortune érigés sur place», a précisé la police, qui a rappelé son «engagement quotidien à garantir l’ordre, la sécurité et la tranquillité, partout et pour tous».
 
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Charles KOSSONOU

Mercredi 19 Août 2026 - 16:29


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