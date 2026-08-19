Mbeubeuss : 2.353 travailleurs vont bénéficier d’une formation professionnelle

Quelque 2.353 travailleurs sur les 3.786 recensés à la décharge de Mbeubeuss ( Dakar), vont bénéficier d’un programme de formation professionnelle. L’objectif est de faciliter leur insertion ou leur reconversion dans d’autres métiers.



Une convention de partenariat a été signée mercredi entre l’Office national de formation professionnelle (ONFP) et le Projet de promotion de la gestion intégrée et de l’économie des déchets solides au Sénégal (PROMOGED).



« L’un des volets de ce projet de restauration des moyens de subsistance est le développement des compétences au profit de 2.353 travailleurs parmi les 3.786 qui ont été recensés », a déclaré la directrice générale de l’ONFP, Mame Awa Ndoye, lors de la cérémonie de signature dudit partenariat.



Le programme porte sur 21 métiers. Il vise à renforcer les compétences des anciens travailleurs et récupérateurs de la décharge et à leur permettre de trouver de nouvelles opportunités dans les futures infrastructures de valorisation des déchets.



Les formations concerneront plusieurs domaines, notamment le bâtiment, l’artisanat, le commerce, le transport, mais aussi le tri, la collecte et la valorisation des déchets. La transformation du plastique et le compostage sont également prévus.



Pour la directrice du PROMOGED, Sophie Dione Sène, cette convention constitue une étape importante dans la mise en œuvre du plan de restauration des moyens de subsistance des personnes touchées par le projet de résorption de la décharge de Mbeubeuss.



« La transformation ne se limite pas aux infrastructures physiques. Elle prend également en compte les femmes, les hommes, les jeunes et les groupes vulnérables qui ont vécu et travaillé pendant plusieurs années autour de la décharge de Mbeubeuss », a-t-elle souligné.



Mme Sène a indiqué que les formations doivent permettre aux bénéficiaires d’acquérir des compétences adaptées aux besoins du marché du travail et de se tourner vers des métiers « plus sûrs, plus valorisables et plus durables ».



L’ONFP sera chargé d’organiser les formations, de suivre les bénéficiaires et de délivrer les attestations ou titres de qualification professionnelle. De son côté, le PROMOGED prendra en charge les ressources nécessaires et participera au suivi des activités.