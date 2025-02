Opération de sécurisation de la police : 366 individus interpellés pour diverses infractions

Dans la nuit du samedi au dimanche, la police sénégalaise a mené une importante opération de sécurisation sur l'ensemble du territoire national. Cette intervention, visant à assurer la tranquillité publique et lutter contre la délinquance, a permis l'arrestation de 366 individus, tous impliqués dans diverses infractions.



Les infractions relevées au cours de cette opération sont variées. Parmi les interpellés, plusieurs ont été arrêtés pour des délits liés à la drogue, avec neuf personnes appréhendées pour détention et usage de chanvre indien, et deux pour détention et trafic de kush. Trois individus ont été interpellés pour usage collectif de kush, tandis que cinq autres étaient impliqués dans des faits de détention et usage collectif de chanvre indien.



D'autres arrestations concernaient des comportements nuisibles à l'ordre public. Trois personnes ont été interpellées pour l'usage de produits cellulosiques, substances dont la consommation peut avoir des effets dangereux sur la santé et la sécurité. Des arrestations notables ont également eu lieu pour des faits plus graves, comme un individu pour mise en danger de la vie d’autrui, un pour coups et blessures volontaires, et un autre pour tentative de meurtre.



Les autorités ont également agi contre la criminalité violente et les activités illégales. Parmi les interpellés, un individu a été appréhendé pour détention d’arme blanche, tandis que trois autres étaient impliqués dans l’exploitation d’un établissement de prostitution. Le proxénétisme et la conduite en état d’ébriété étaient également des motifs d’arrestation, de même qu’une personne pour escroquerie et un autre pour recel.



Les forces de l'ordre ont également mené des actions contre le racolage sur la voie publique, avec quatre interpellations. De plus, un individu a été arrêté pour tentative de vol, un autre pour vol avec effraction commis la nuit, et un dernier pour complicité de vol. En tout, 14 personnes ont été arrêtées pour des faits de vol.