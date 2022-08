Opération de transferts d'argent lancée par Macky: la Banque mondiale tape sur la table et dénonce des retards

Le président de la République avait lui-même lancé le 10 mai 2022 l’opération de transferts monétaires exceptionnels aux 534 mille ménages inscrits au Registre national unique (Rnu), pour un budget de 43 milliards de francs Cfa qui devait permettre à chaque ménage de bénéficier de 80 mille francs Cfa chacun.



Près de 3 mois après le début projet, la Banque mondiale a constaté de nombreux problèmes qui entravent la bonne marche des opérations, renseigne « Le Quotidien ». En effet, à la fin du mois de juillet, la Banque mondiale, par son représentant à Dakar a transmis aux autorités sénégalaises un Aide-mémoire produit par la mission d’appui à la mise en œuvre du Projet d’appui aux filets sociaux (Pafs), dans lequel on trouve la réponse aux questions relatives, notamment à l’argent décaissé pour ce concours exceptionnel. À la lecture du document, on apprend que les représentants de la Banque mondiale déplorent que l’opération de transfert d’argent ait connu des retards tels que près de 48% des bénéficiaires n’ont toujours pas perçu leurs fonds à la fin du mois de juillet.



Dans l’Aide-mémoire il est mentionné que : « L’opération de paiement des transferts aux bénéficiaires qui a débuté mi-mai, a accusé des retards dans la mise en œuvre. Après le démarrage des opérations de paiement dans les régions de Thiès, Diourbel et Fatick à la mi-mai, la mise en œuvre des paiements a connu un coup d’arrêt avant de reprendre fin juin à Dakar et Kaffrine, puis début juillet à Matam, Saint-Louis, Kolda et Louga.»



De son côté, le communicant du ministre des Finances Samba Ndiobène Ka avait assuré que « la cérémonie est juste une formalité, qui n’empêche pas le paiement de l’argent. Et les opérateurs de téléphone ont déjà reçu les sommes à payer». À en croire le journal, les opérateurs choisis n’avaient pas toutes les garanties financières et/ou l’expertise nécessaire pour accomplir une opération de cette envergure. Au ministère des Finances par exemple, on estime qu’«Orange Money serait en mesure de faire le travail s’ils y trouvaient leur compte. Mais Wizall a de nombreuses lacunes».



Pour sa part, le haut-fonctionnaire qui pilote le projet Pafs, et qui est pourtant responsable de l’opération, reste dans le silence.